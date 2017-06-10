أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة -
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس» -
كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس -
نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​ -
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارة جنوبًا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارة جنوبًا"

11:59 ص السبت 10 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، السبت، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.

والرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن :
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
الإسكندرية 22 28
مطروح 20 27
بورسعيد 22 28
دمياط 22 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 34
السويس 24 34
العريش 20 32
نخل 18 33
طابا 19 35
الطور 23 34
مرسى علم 27 37
الغردقة 26 37
شرم الشيخ 28 39
رفح 19 31
كاترين 20 30
سيوة 22 36
المنيا 25 35
الفيوم 23 35
رأس سدر 27 35
أبوسمبل 27 39
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 23 36
سوهاج 25 37
الأقصر 25 40
أسوان 27 40
شلاتين 28 39
حلايب 30 37
الوادى الجديد 24 38
قنا 25 39
نويبع 25 36
السلوم 18 31

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

    الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار
  • طقس الجمعة شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار

    طقس الجمعة شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار

    أخبار
  • الأرصاد :طقس الخميس شديد الحرارة

    الأرصاد :طقس الخميس شديد الحرارة

    أخبار
  • الأرصاد: طقس غدًا الأربعاء شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية

    الأرصاد: طقس غدًا الأربعاء شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعر

    سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعررياضة

  • ليفربول إيكو: السعر المطلوب في صلاح أعلى من قيمته

    ليفربول إيكو: السعر المطلوب في صلاح أعلى من قيمتهرياضة

  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"أخبار

  • كم عدد الركعات التي أتمها إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟

    كم عدد الركعات التي أتمها إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟إسلاميات

  • تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلن

    تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلنفنون

  • طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية

    طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

مصراوي × الجيم الحلقة ١٣

مصراوي × الجيم الحلقة ١٣

بالصور- مدبولي يتفقد كوبري العبور ومشروع "دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر

بالصور- مدبولي يتفقد كوبري العبور ومشروع "دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر