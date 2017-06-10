ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارة جنوبًا"
ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأحد.. "ارتفاع شديد في درجات الحرارة جنوبًا"
11:59 ص السبت 10 يونيو 2017
كتبت- مادي غيث:
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، السبت، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.
والرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
الإسكندرية 22 28
مطروح 20 27
بورسعيد 22 28
دمياط 22 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 34
السويس 24 34
العريش 20 32
نخل 18 33
طابا 19 35
الطور 23 34
مرسى علم 27 37
الغردقة 26 37
شرم الشيخ 28 39
رفح 19 31
كاترين 20 30
سيوة 22 36
المنيا 25 35
الفيوم 23 35
رأس سدر 27 35
أبوسمبل 27 39
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 23 36
سوهاج 25 37
الأقصر 25 40
أسوان 27 40
شلاتين 28 39
حلايب 30 37
الوادى الجديد 24 38
قنا 25 39
نويبع 25 36
السلوم 18 31
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