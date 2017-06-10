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عادة سيئة أثناء الحمل تغير ملامح وجه الجنين

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مصراوي Masrawy

عادة سيئة أثناء الحمل تغير ملامح وجه الجنين

11:53 ص السبت 10 يونيو 2017

عادة سيئة أثناء الحمل تغير ملامح وجه الجنين

عادة سيئة أثناء الحمل تغير ملامح وجه الجنين

مصراوي-

حذرت دراسة أسترالية من عادة سيئة قد تؤثر سلباً على نمو وجه الجنين وتغير ملامحه.

وبحسب موقع "العربية.نت" كشف باحثون بجامعة سيدني الأسترالية أن تناول القليل من الكحول أثناء الحمل يمكن أن يؤثر سلباً على نمو وجه الجنين ويغير ملامحه، وذلك بعد دراسة شملت متابعة ملامح وجوه 415 طفلاً ولدوا لأمهات تناولن الكحول أثناء الحمل، وذلك باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد.

ولاحظ الفريق أن هذه التغيرات لم تكن مرئية بالعين المجردة، لأنها تقاس بأقل من 2 ملليمتر، إلا أن تقنية التصوير ثلاثية الأبعاد كانت قادرة على اكتشاف تغيرات صغيرة في الأنف والشفتين والعينين، عند كل طفل.

ووجد الباحثون أن شرب الكحول، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أدى إلى تغييرات في تشكيل ملامح وجه الجنين.

وقال فريق البحث إن دراستهم انتهت إلى ن شرب الكحول أثناء الحمل حتى بمستويات منخفضة، أثر بالسلب على تشكيل ملامح الوجه في الرحم، بما في ذلك الأنف والذقن والعينان.

وأوضحت إليزابيث إليوت، الباحثة المشاركة في الدراسة، من جامعة سيدني في أستراليا أن "المعلومات الواردة في دراستنا شديدة الأهمية، وتؤكد على حاجتنا إلى تقديم المشورة للنساء من أجل تجنب الكحول أثناء الحمل".

ووفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه لا توجد كمية آمنة من الكحول لتناولها أثناء الحمل، ولا يوجد وقت آمن لشرب الكحول أثناء الحمل.

وكانت دراسة سابقة حذرت من تأثير شرب الكحول سلباً على بشرة السيدات، وجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المزعجة التي تفسد جمال الوجه.

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مصراوي Masrawy

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