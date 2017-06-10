مقتل ثلاث فتيات انتحاريات في الكاميرون
مقتل ثلاث فتيات انتحاريات في الكاميرون
11:41 ص السبت 10 يونيو 2017
مقتل ثلاث فتيات انتحاريات في الكاميرون
ياوندي - (د ب أ)
ذكر مسؤول عسكري أن ثلاث فتيات، تم تجنيدهن كانتحاريات، قتلن في الكاميرون اليوم السبت.
وقتلت الفتيات، اللاتي يعتقد أن أعمارهن تتراوح ما بين 11 و15 عاما، وهن يحاولن تنفيذ هجمات لصالح جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، طبقا لما ذكره ضابط الكتيبة بمنطقة مايو-سافا الحدودية، بابيلا أكاوا.
وأضاف أكاوا أن اثنتين من الفتيات لقيتا حتفهما، عندما فجرتا نفسيهما، بعد أن رصدتهما الشرطة، وهما تعبران الحدود من نيجيريا إلى الكاميرون.
وقتلت الفتاة الاخرى في بلدة مورا الحدودية الشمالية، بينما كانت تحاول الفرار.ويعتقد أن فتاتين أخريين فرتا.
وكانت قوات الكاميرون قد زادت اجراءاتها الامنية بعد مقتل 11 شخصا في هجومين انتحاريين الاسبوع الماضي.
غير أن منظمة العفو الدولية اتهمت قوات الكاميرون بالاعتقال التعسفي وتعذيب المواطنين العاديين، المتهمين بصلاتهم بهذه الجماعة المتطرفة.
وكانت جماعة "بوكو حرام" وهي جماعة أصولية سنية مقرها نيجيريا قد قتلت 14 ألف شخص على الاقل في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.
والجماعة معروفة أيضا على نطاق واسع بخطفها لعشرات من تلميذات المدارس في نيجيريا في عام 2014 .
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