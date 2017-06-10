يسرق مخازن المصرية للاتصالات وشقيقه يبلغ عنه الشرطة

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات، القبض على شاب سرق شاشات HP من مخازن تابعة للشركة المصرية للاتصالات حيث تم عمل كمين أمني له بمحطة سكك حديد بني سويف إثر بلاغ تقدم به شقيقه.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة محطة سكك حديد بني سويف، ضد "أحمد.ع"، 44 سنة، بسرقة عدد 2 شاشة HP 23 بوصة من المخازن التابعة للشركة المصرية للاتصالات، وبإجراء التحريات السرية توصلت الى صحة الواقعة واتضح أن شقيقه هو من أبلغ الشرطة.

ألقت الشرطة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة لمروره بضائقه مالية وأرشد عن المسروقات.

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير محضر بالواقعة وإحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.