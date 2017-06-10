بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد تأمين دير القمص يسى بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

تفقد اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اليوم السبت، الخدمات المعينة لتأمين احتفالات الطائفة الأرثوذكسية بالذكرى السنوية لنياحة القمص يسى بمزاره الكائن بالجبل الغربي بناحية قرية نزلة الدويك التابعة لمركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

رافق مساعد الوزير خلال جولته اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج ، واللواء حسن محمود، مساعد مدير أمن لقطاع شمال سوهاج ومأمور وضباط مركز شرطة طما والعديد من قيادات المديرية.

وشدد مساعد وزير الداخلية علي القوات المكلفة بحماية وتأمين المكان بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، لمنع وقوع أي أعمال خارجة عن القانون من شأنها تعكير صفو الأمن.