مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادثي سير منفصلين بالسويس
مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادثي سير منفصلين بالسويس
11:47 ص السبت 10 يونيو 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 أخرين، اليوم السبت، في حادثين سير وقعا بطريقي الزعفرانة، والقطامية في السويس.
ونقلت سيارات الإسعاف بالسويس المصابين للمستشفى العام، والمتوفين للمشرحة.
تلقت غرفة إسعاف السويس بلاغًا بالحادث الأول، وتوجهت سياراتها لمنطقة الملفات بطريق "السخنة – الزعفرانة".
وتبين وقوع حادث تصادم بالمقابلة بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص تحمل لوحات "ح.ص.ض 5442 " بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بالطريق الفردي المحصور بين جبل الجلالة وشاطئ خليج السويس.
وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد منصور، 39 سنة، ومصطفى محمد الحربي، 30 سنة، وموسى عبد المحسن، 34 سنة، مقيمون في البحر الأحمر، بينما يتلقى 8 مصابين العلاج بالمستشفى العام بينهم حالتين خطيرتين.
وفى السياق شهد طريق "العين السخنة -القطامية" انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 موظفين بمحكمة المنصورة، كانوا في طريق العودة بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وأسفر الحادث الثاني عن مصرع إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم 34 سنة، وعلاء السعيد سعيد 29 سنه، وأصيب محمود محمد حسنين 35 سنة، رئيس قلم المحضرين بالمحكمة.
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