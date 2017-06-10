شنايدر يعرب عن فخره برقمه القياسي مع هولندا

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بات ويسلي شنايدر أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب الهولندي وبذلك بعد مشاركته في المباراة رقم 131 له بقميص الطواحين أمس في فوزه على لوكسمبورج بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتخطي شنايدر بالتالي الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس إيدوين فان دير سار، ليحتفل شنايدر بهذا الإنجاز على أفضل نحو بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المباراة لتصعد هولندا إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى وبفارق 3 نقاط عن كل من فرنسا والسويد.

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وأوضح شنايدر في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو" بأنه خاض 131 مباراة مع الفريق البرتقالي وهو رقم مميز للغاية، معربًا عن فخره الشديد بأن يصبح أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب الهولندي.

وأضاف شنايدر أنه بذل جهدًا كبيرًا لكي يحقق هذا الرقم الذي تطلب منه الكثير من التضحيات أيضًا، لذا يشعر بسعادة عارمة خاصة أنه حقق هذا الإنجاز في يوم عيد ميلاده أيضًا.