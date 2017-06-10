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يوفنتوس يحدد ثمن أليكس ساندرو

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يوفنتوس يحدد ثمن أليكس ساندرو يوفنتوس يحدد ثمن أليكس ساندرو

التحرير

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حدد نادي يوفنتوس ثمن لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو للأندية الراغبة في شراءه، وذلك بعدما قدم الظهير الأيسر مستويات لافتة للنظر خلال هذا الموسم مع السيدة العجوز.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من الفوز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع يوفنتوس، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر من ريال مدريد بنتيجة 4-1.

ولفت المستوى المميز الذي يقدمه ساندرو أنظار مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي الذي يرغب في تدعيم دفاعات البلوز قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن يوفنتوس لن يفرط في خدمات لاعبه البرازيلي بأقل من 52 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن ساندرو لا يزال يتبقى في عقده 3 سنوات مع اليوفي.

ويرغب كونتي في تدعيم دفاع تشيلسي خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في 4 بطولات هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

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التحرير

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