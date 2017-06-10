مواجهات نارية في تصفيات أمم أفريقيا

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تقام اليوم السبت، مجموعة من المواجهات النارية، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيف الكاميرون حاملة اللقب نهائياتها مطلع 2019.

ويتأهل أبطال المجموعات الـ12، مع ثلاثة منتخبات صاحبة أفضل مركز ثان، والكاميرون المضيفة إلى النهائيات، التي يحمل الفراعنة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة الأفريقية بـ 7 ألقاب.

وفي المجموعة الثانية، يحل منتخب المغرب، بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ضيفًا على الكاميرون، بقيادة هوجو بروس، التي لن تحتسب نتائجها في التصفيات، في أول اختبار لقياس قدرته على التأهل عن المجموعة التي تضم أيضاً مالاوي وجزر القمر.

وتؤكد المؤشرات أن المباراة ستكون صعبة على منتخب الأسود، حيث يعاني المنتخب المغربي من غياب مجموعة من اللاعبين الذينن يعتبرون من الدعائم الأساسية، التي يعتمد عليهم رينارد، ويأتي على رأس الغيابات كريم الأحمدي، ومروان داكوستا، وسفيان بوفال، ورشيد عليوي، وحمزة منديل للإصابة.

من جانبه يبقى المنتخب الكاميروني، من أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي، بدليل أنه فاز بلقب كأس أمم إفريقيا الأخير بالجابون، وأكد أنه يملك مجموعة قوية، وسيلعب على أرضه وأمام جمهوره العريض، الذي سيكون حاضرًا وبقوة لدعم منتخب بلاده الذي يتواجد في أفضل حالاته.

وفي المجموعة الخامسة، تلتقي نيجيريا بطلة 2013 مع جنوب أفريقيا، في اويو، بقيادة الحكم يوسف السرايري، في مباراة قمة لها طابع الثأر بالنسبة إلى الأخيرة، التي ستحاول تحقيق أول فوز رسمي على منافستها، بعد ست هزائم وتعادلين منذ 1992.

وكانت نيجيريا فشلت في التأهل الى النهائيات الأخيرة التي أقيمت في الجابون، بعد ان أطاح بها المنتخب الوطني خارج البطولة، لكن النسور الخضر، يدخلون تلك التصفيات وهم في أفضل حال خاصة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على توجو في لقاء ودي، أقيم في الأول من يونيو.

وتشهد الجولة لقاء الشقيقين اللدودين، الكونغو الديموقراطية وجارتها الكونغو، على ملعب الشهداء، ضمن مباريات المجموعة السابعة، في حين تلعب زامبيا بطلة نسخة 2012 مع ليبيريا في هراري، ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

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وفي المجموعة الثامنة يستضيف منتخب الساحل العاج بقيادة مديره الفني مارك فيلموتس، نظيره الغيني، بملعب بواكي، بقيادة الحكم هيلدر مارتينس دي كارفالهو، واستعد منتخب الأفيال للتصفيات بخسارة مهينة أمام هولندا (5-0)، في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة روتردام.

ويسعى منتخب كوت ديفوار، خلال مباراة اليوم، لمحو الصورة الباهتة، التي بدا عليها خلال مشاركته الكارثية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالجابون مطلع العام الجاري، وشهدت خروجه من الدور الأول (مرحلة المجموعات)، دون أن يحقق أي انتصار.

يشار إلى أن منتخب النيجر سيواجه سوازيلاند، في ملعب جينرال سيني كونتش، بقيادة الحكم تيري نكورونزيزا، ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي يقع بها المنتخب الوطني، وتونس.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:

- الكاميرون × المغرب الساعة 4.

- نيجيريا × جنوب أفريقيا الساعة 6.

- النيجر × سوازيلاند الساعة 5.

- مالي × الجابون الساعة 9.

- ساحل العاج × غينيا الساعة الـ10.