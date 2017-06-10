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غدًا..«تشريعية البرلمان» تبدأ أولى جلسات مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

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غدًا..«تشريعية البرلمان» تبدأ أولى جلسات مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» غدًا..«تشريعية البرلمان» تبدأ أولى جلسات مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعاً غداً الأحد، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهوريه العربية، والمملكة العربية ، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.

وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين يومي الإثنين والثلاثاء، لاستمرار نظر طريقة إقرار الإتفاقية، علي أن يتم تحديد موعد انعقادهما وفقًا لرغبة أعضاء اللجنة.

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وتعقد اللجنة اجتماعاً الثلاثاء؛ لمناقشة الملاحظات التي أثارها المعنيون والمهتمون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل أثناء اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

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التحرير

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