غدًا..«تشريعية البرلمان» تبدأ أولى جلسات مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعاً غداً الأحد، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهوريه مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.

وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين يومي الإثنين والثلاثاء، لاستمرار نظر طريقة إقرار الإتفاقية، علي أن يتم تحديد موعد انعقادهما وفقًا لرغبة أعضاء اللجنة.

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وتعقد اللجنة اجتماعاً الثلاثاء؛ لمناقشة الملاحظات التي أثارها المعنيون والمهتمون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل أثناء اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.