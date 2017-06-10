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طلب إحاطة لوزير النقل عن ضحايا طريق الموت بالشرقية

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طلب إحاطة لوزير النقل عن ضحايا طريق الموت بالشرقية طلب إحاطة لوزير النقل عن ضحايا طريق الموت بالشرقية

التحرير

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قدمت زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، طلب إحاطة موجه للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن عدم رصف عدد من الطرق بمحافظة الشرقية، وإهمال الطرق بشكل عام، ووقوع عديدة يوميا، تتسبب فى فقدان كثير من الأشخاص لحياتهم.

وأشارت زينب سالم، فى طلب الإحاطة، اليوم السبت، إلى أن مدينة فاقوس بها طريق يسمى "طريق الموت"، بسبب كثرة الحوادث التى تقع عليه يوميا، وأنها تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد، ولكن لم يتم الرد على أى منها، رغم مناقشة هذا الموضوع فى اللجنة النوعية بالبرلمان، والخروج بعدد من التوصيات بشأن إعادة رصف الطريق.

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وطالبت النائبة زينب سالم، وزارة النقل بإعادة رصف طريق الموت، ووضع خطة للانتهاء من إعادة تأهيل جميع طرق المحافظة المتهالكة، التى كانت سببا فى عدد كبير من الحوادث فى الآونة الأخيرة.

 

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التحرير

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