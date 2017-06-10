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مجلس النواب يرحب بالتعاون العسكري لاستقرار الوضع بـ«غرب إفريقيا» والساحل

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مجلس النواب يرحب بالتعاون العسكري لاستقرار الوضع بـ«غرب إفريقيا» والساحل مجلس النواب يرحب بالتعاون العسكري لاستقرار الوضع بـ«غرب إفريقيا» والساحل

التحرير

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طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاصطفاف في مواجهة الإرهاب الذى يهدد جميع الدول، مشددا على أهمية زيادة التعاون الأمني والعسكري بين وبوركينا فاسو.

وأشار عبد العال، إلى رغبة مصر في لعب دور أكبر في استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة غرب إفريقيا والساحل، مؤكدًا أهمية مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة لتجفيف الإرهاب من منابعه، منوهًا في هذا الصدد بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المتسامح.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال استقباله روك كابوريه رئيس جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له، أن العلاقات بين البلدين متميزة وتاريخية، وهو ما يدعو إلى مواصلة التنسيق بين البلدين في كل المجالات وخاصة المجال البرلماني، مشيدًا بالمشاركة رفيعة المستوى من برلمان بوركينا فاسو في احتفالات مجلس النواب المصري بمرور 150 عامًا على إنشاء الحياة النيابية المصرية.

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وفي إطار التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، دعا الدكتور على عبد العال الرئيس الضيف لدعم بلاده مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

من جانبه، أكد روك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، متانة العلاقات بين البلدين وتميزها، ومشيرًا إلى حرصه على تعزيز تلك العلاقات ودفعها بمشاريع ملموسة على أرض الواقع في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، وكذلك التعاون العسكري الذى يمثل ضرورة قصوى لمكافحة الإرهاب.

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التحرير

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