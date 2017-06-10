«خارجية البرلمان»: زيارة النواب للكونجرس تهدف لتجديد الخطاب الديني

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قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة وفد البرلمان للكونجرس تهدف في الأساس إلى بناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، بالإضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأوضح الخولي، عضو الوفد البرلماني المتوجه للكونجرس، في رسالة نصية صباح اليوم، أن الوفد غادر فجر اليوم السبت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرًا إلى أهمية هذا الزيارة، لأنها تأتى كأول زيارة رسمية من البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008.

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وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي الوفد المصري المكون من 14 نائبًا مع نظرائه في الكونجرس الأمريكي، بالإضافة للقاءات مرتقبة مع عدد من مراكز الفكر والبحث.