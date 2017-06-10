علاء عابد يكشف كواليس مكالمة هاتفية بين ترامب والسيسي

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كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الاتصال الهاتفى الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكى دونالد ترامب تم خلاله بحث آخر المستجدات فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد عابد، أن هناك تعاونًا وتنسيقا على أعلى مستوى بين القاهرة وواشنطن، بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس الأمريكى ترامب برؤية الرئيس السيسى، بشأن مواجهة الإرهاب.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى بيان صحفي، صباح اليوم السبت، إن الاتفاق الذى تم بين الرئيسين السيسى وترامب خلال الاتصال الهاتفى، على ضرورة مواصلة التصدى الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معًا كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة والدول التى تقوم بتمويل الإرهاب ودعمه سواء ماديا أو معنويا، مؤكدين أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل فى الشئون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف فى المنطقة، إضافة إلى تأكيد الرئيسين عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات، لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائى.

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وشدد أن هناك إرادة قوية وتصميما بين القاهرة وواشنطن على تخليص العالم والمنطقة من شرور ظاهرة الإرهاب الذى بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف النائب، أنه بعد اتخاذ عدد كبير من الدول قرار قطع العلاقات مع قطر بعد ثبوت ارتكاب نظام تميم وعصابته الإرهابية للعديد من الجرائم الإرهابية داخل سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر، إضافة إلى البيان المصرى الخليجى بالتصدى للإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية، فإن كل ذلك يؤكد أن تميم يحفر قبره بيديه.