الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الوجه البحرى، والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

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وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والإسكندرية 28 درجة، ومرسى مطروح 27 درجة.