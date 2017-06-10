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«شاومينج» تتداول امتحان التاريخ.. والتعليم: التسريب غير وارد

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«شاومينج» تتداول امتحان التاريخ.. والتعليم: التسريب غير وارد «شاومينج» تتداول امتحان التاريخ.. والتعليم: التسريب غير وارد

التحرير

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نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحة التسريبات التي بثتها صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حجازي، «صفحات الغش تهدف إلى إثارة البلبلة، من خلال إيهام الطلبة وأولياء الأمور بقدرتها على تسريب الامتحانات، في مقابل استنزاف الأموال منهم، وعلى الجميع ألا ينساقوا وراء تلك الصفحات، كما ينبغي على الطلبة القيام بواجباتهم في المذاكرة والمراجعة قبل الامتحان، إذ أن تسريب الامتحان أمر غير وارد على الإطلاق».

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وكانت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، تداولت صورة لنموذج بوكليت مادة التاريخ الذي سيؤدي فيه الطلبة الامتحان غدا الأحد، وأعلنت بث الامتحان بالكامل على مجموعة خاصة بهم على «واتساب».

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التحرير

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