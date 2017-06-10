بالصور- ضبط 8 متسولات بحوزتهن 10 أطفال.. والأمن يتحرى عنهن بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شنت مباحث الآداب في السويس، فجر اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط المتسولات اللاتي يستغلن الأطفال للتسول ويجمعن المال من المواطنين بغير وجه حق.

وضبطت الحملة 8 سيدات بحوزتهن 10 أطفال يجرى التحري لمعرفة نسبهم.

كانت الشكاوى تعددت أمام اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، من انتشار ظاهرة التسول والاعتماد على استعطاف المواطنين بحمل المتسول لأطفال، عندها وجه العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي حملة لضبط المتسولات وفحص الأطفال الذين يحملوهن.

وقاد الحملة المقدم خالد عبد الناصر رئيس مباحث الآداب، والرائد أحمد ياسين رئيس مباحث الأحداث، بالتنسيق مع مباحث اقسام الأربعين وفيصل والسويس.

وضبطت الحملة 8 سيدات، يرافقهن 10 أطفال يتسولن بهم، تراوحت أعمارهم ما بين سنتين إلى 6.

وقالت السيدات والفتيات المتسولات إنهن وافدات من محافظات ويصلن السويس فجر كل يوم ويبدوأ التسول، ثم يغادرن في مساء.

ووجه اللواء مصطفى شحاته بالتحري عن الأطفال لمعرفة ما إذا كانوا أبناء المتسولات أم انهم تعرضوا للاختطاف.