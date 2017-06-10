أولياء أمور يشيدون بنجاح الحكومة في وقف تسريبات "شاومينج"
أولياء أمور يشيدون بنجاح الحكومة في وقف تسريبات "شاومينج"
11:38 ص السبت 10 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أشاد أولياء أمور لطلاب بشهادة الثانوية العامة، بنجاح الحكومة في مواجهة صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها "شاومينج"، مؤكدين أن هذه الصفحات تهدف لإهدار تكافؤ الفرص، وإحباط الطلاب المتميزين، إلى جانب تدمير التعليم والمجتمع بمنح من لا يستحق مواقع فى الجامعات والوظائف لا تناسب قدراته.
وأعرب أولياء الأمور عن أسفهم لاعتماد طلاب كثيرون على تسريب هذه الصفحات الامتحانات وإهمالهم للدراسة، مما أصابهم بالذهول والصدمة بعد فشل "شاومينج" الذريع فى أول امتحان، مشيرين إلى اضطرار عدد من الطلاب إلى تأجيل مواد للعام القادم.
وقالت هناء حبشي عبدالواحد مدرسة لغة عربية بإحدى المدارس الثانوية ووالدة طالبة بالشهادة الثانوية: من يسرب الامتحان لا يعلم معني سهر واجتهاد الطلاب، ولا يقدر قيمة سهر والدته بجانبه تقرأ القرآن الكريم وتدعو له الله بأن يكلل تعبه بالتفوق، ولا يشعر بأب يتفانى في توفير متطلبات نجله مهما كانت إمكانياته.
وأضافت: هؤلاء لا يشعرون بالحسرة والقهر الذي يصيب الطالب المجتهد، حينما يحصل الطالب المهمل على نفس درجاته أو يزيد عنه، مشيرة إلى أن "شاومينج" يهدف إلى وصول الطالب المهمل الذي وصفته بالعضو المريض إلى وظائف لا يستحقها والإضرار ببلادنا التي نتطلع لرؤيتها فى مصاف الدول.
وأعرب فتحي عبدالمنعم والد إحدى الطالبات بمدرسة عابدين الثانوية بنات عن سعادته لنجاح الحكومة فى القضاء على صفحات الغش الإلكتروني.
وقالت سناء السيد والدة إحدى الطالبات بمدرسة عابدين الثانوية بنات، إن ما تقوم به صفحة "شاومينج" هو ظلم بين للطالب المتميز، معتبرة أن نجاح الدولة فى القضاء على القادرة والهالة التي صنعها لنفسه بمثابة انتصار للطالب وللأسرة المصرية.
وانتقدت ابتزاز الصفحة للطلاب ومطالبتها أموالا من الطلاب نظير منح الامتحان لهم.
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