"سعفان": قانونا العمل والمنظمات النقابية يراعيان المعايير الدولية

كتبت - نورا ممدوح:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حرص مصر على إصدار قانوني العمل والمنظمات النقابية، وقال في اجتماع تنسيقي عقده فور وصوله لجنيف، مع أعضاء الوفد المصري المشارك في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم، إن الحكومة أحالت القانونين لمجلس النواب، وهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي.

وأضاف الوزير: تم التوافق على مشروعي القانونين مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام في نهاية مايو الماضي، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس 15 يونيو الجاري.

وأوضح "سعفان" أنه سيتم عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعي بمجلس النواب مع النقابات المستقلة بلجنة القوي العاملة بالبرلمان 15 يوليو المقبل، وفي بداية أغسطس سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل كافة الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها علي استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، تمهيدا لعرض المشروع علي الجلسة العامة للبرلمان لإصداره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه.

وأكد أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأن القاهرة تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.