اليوم.. إيهاب لهيطة يحضر الاجتماع الفنى لمباراة الفراعنة وتونس

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يحضر إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، اليوم السبت، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفراعنة أمام تونس، المقرر لها غدًا، فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيف الكاميرون حاملة اللقب نهائياتها مطلع 2019.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، أمس، حيث أنهيت اجراءات الوصول، وسط ترحيب من مندوبي الاتحاد التونسي، وتوجهت البعثة فور وصولها، إلى مقر إقامتها بفندق المرادي بضاحية قمرت.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى، لحساب المجموعة العاشرة في التصفيات.

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يشار إلى أن منتخب النيجر سيواجه سوازيلاند، في ملعب جينرال سيني كونتش، بقيادة الحكم تيري نكورونزيزا، ضمن مباريات المجموعة العاشرة التي يقع بها المنتخب الوطني وتونس.