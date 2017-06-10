أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة -
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس» -
كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس -
نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​ -
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يلتقى أكاديمية مصر وديًا

Google+ Print
الزمالك يلتقى أكاديمية مصر وديًا الزمالك يلتقى أكاديمية مصر وديًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، فريق أكاديمية ، في العاشرة مساء اليوم السبت، في مباراة ودية، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة إيناسيو، لتجهيز عدد من اللاعبين البدلاء من خلال المباراة الودية المقبلة، وذلك استعداداً لملاقاة أسوان، في الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

ويواجه الزمالك أسوان، يوم 15 من الشهر الجاري في الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يقع الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، في جدول الترتيب، خلف مصر للمقاصة الثاني (64 نقطة)، والأهلي الفائز باللقب (76 بنقطة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة

في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف