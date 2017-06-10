الزمالك يلتقى أكاديمية مصر وديًا

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، فريق أكاديمية مصر، في العاشرة مساء اليوم السبت، في مباراة ودية، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة إيناسيو، لتجهيز عدد من اللاعبين البدلاء من خلال المباراة الودية المقبلة، وذلك استعداداً لملاقاة أسوان، في الدوري الممتاز.

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ويواجه الزمالك أسوان، يوم 15 من الشهر الجاري في الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يقع الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، في جدول الترتيب، خلف مصر للمقاصة الثاني (64 نقطة)، والأهلي الفائز باللقب (76 بنقطة).