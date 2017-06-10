أبرزها «تيفولي».. أسعار أشهر سيارات «سانج يونج» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "سانج يونج" الكورية خلال الفترة الأخيرة..

سانج يونج XLV





لا تزال تعاني من أجل تحقيق انتشار واسع في السوق، غير أنها تعد واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها الشركة الكورية العريقة، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 270 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 330 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

سانج يونج تيفولي

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تعد أشهر وأهم إصدارات "سانج يونج" في مصر، وهي الأكثر تواجدًا في السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 280 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 300 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

سانج يونج موسو

ظهرت في منتصف العقد الماضي، وهي امتداد لإحدى الإصدارات التي أنتجتها شركة "مرسيدس" الألمانية في ثمانينات القرن الماضي، لاسيما وأن "سانج يونج" كانت تتعاون مع نظيرتها العملاقة الألمانية في مجال المحركات، غير أنها سرعان ما اختفت، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2005 وحتى 2008 في سوق السيارات بأسعار لا تتجاوز 170 ألف جنيه.

سانج يونج شيرمان

تعرض موديلاتها في سوق السيارات من عام 2009 وحتى 2011 بأسعار لا تتجاوز حاجز الـ100 ألف جنيه، وذلك نظرًا لعدم انتشارها بقوة.