مصدر بالحماية المدنية يكشف سبب اندلاع النيران بمحطة كهرباء بأسوان - صور
مصدر بالحماية المدنية يكشف سبب اندلاع النيران بمحطة كهرباء بأسوان - صور
11:24 ص السبت 10 يونيو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
أدى حريق شب حريق في محطة كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، إلى تدمير المحطة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.
وكانت الحماية المدنية بأسوان تمكنت من إخماد نيران الحريق.
وأكد مصدر بالحماية المدنية أن "شرر كهربائي" انتشر بسرعة وتسبب في اندلاع النيران فى أنحاء متفرقة بمحطة الكهرباء الرئيسية التى تغزى حتى حدود محافظة الوادى الجديد غرباً.
وبإخطار اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط أسوان، لمعاينة محطة الكهرباء وتحديد سبب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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