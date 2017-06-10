ألمانيا في نزهة.. وإنجلترا تخشى مفاجآت اسكتلندا

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تستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وذلك من خلال ظهور بطل العالم ألمانيا إلى جانب المنتخب الإنجليزي.

ويستقبل المنتخب الألماني متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة نظيره سان مارينو متذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط على ملعب نورمبرج، وذلك بعد أن فاز أبطال العالم بلقاء الدور الأول بثمانية أهداف دون مقابل.

ومن المنتظر أن يخوض يواخيم لوف المباراة بالتشكيل الاحتياطي للمنتخب الألماني والذي سيخوض به منافسات كأس القارات التي ستنطلق فعالياتها بعد أيام قليلة، حيث فضل منح نجوم الفريق الراحة هذا الصيف لكي يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية الصيف المقبل من أجل الدفاع عن اللقب العالمي.

وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل منتخب أيرلندا الشمالية الوصيف برصيد 10 نقاط لمواجهة أذربيجان الرابعة برصيد 7 نقاط، كما يستقبل المنتخب النرويجي الخامس برصيد 3 نقاط في أوسلو نظيره التشيكي الثالث برصيد 8 نقاط في مباراتين سيشكلان إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيحصل على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق.

وتشهد المجموعة السادسة ديربي بريطاني على ملعب هامبدن بارك وذلك عندما يستقبل المنتخب الإسكتلندي الرابع برصيد 7 نقاط نظيره الإنجليزي المتصدر برصيد 13 نقطة في مباراة يسعى من خلالها الأسود الثلاثة للفوز ووضع قدم في روسيا، وتمكن الإنجليز من الفوز بلقاء الدور الأول على ملعب ويمبلي بثلاثية نظيفة.

ويتواجه المنتخبين للمرة الـ114، ولكن لم تحقق إنجلترا الفوز على ملعب هامبدن بارك منذ عام 1999 عندما فاز الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة منحتهم بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل إلى يورو 2000.

وتأمل إسكتلندا في تحقيق الانتصار من أجل إنعاش أمالها في التأهل لأول بطولة كبرى منذ أخر مشاركة في مونديال فرنسا 1998 عندما ودع الفريق البطولة حينها من الدور الأول.

وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل سلوفاكيا الوصيفة برصيد 9 نقاط لمواجهة ليتوانيا الخامسة برصيد 5 نقاط بينما تستقبل سلوفينيا الثالثة برصيد 8 نقاط نظيرتها مالطا متذيلة المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وفي مباريات المجموعة الخامسة يستقبل المنتخب البولندي المتصدر برصيد 13 نقطة نظيره الروماني الرابع برصيد 6 نقاط وعينه الخروج بالنقاط الثلاث والاقتراب أكثر وأكثر من الوصول المونديال الأول منذ مشاركة الفريق في كأس العالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

ويأمل مهاجم بولندا روبرت ليفاندوفسكي في التسجيل للمباراة الـ11 على التوالي على ملعبه في التصفيات لمساعدة منتخب بلاده على توسيع الفارق مع الوصيف مونتينجرو الذي يقف حاليا عند حاجز 6 نقاط.

ويحتل ليفاندوفسكي حاليا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البولندي برصيد 43 هدفا وبفارق 5 أهداف عن متصدر القائمة فلودزيميرز لوبانسك.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال:

أذربيجان- أيرلندا الشمالية الساعة 18:00

كازخستان- الدنمارك الساعة 18:00

إسكتلندا- إنجلترا الساعة 18:00

سلوفينيا- مالطا الساعة 18:00

مونتينيجرو- أرمينيا الساعة 20:45

ليتوانيا- سلوفاكيا الساعة 20:45

بولندا- رومانيا الساعة 20:45

ألمانيا- سان مارينو الساعة 20:45

النرويج- التشيك الساعة 20:45