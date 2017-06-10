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الصين تأمل أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية والصاروخية

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مصراوي Masrawy

الصين تأمل أن توقف أنشطتها النووية والصاروخية

10:25 ص السبت 10 يونيو 2017

الصين تأمل أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية والصاروخية

الصين تأمل أن توقف كوريا الشمالية أنشطتها النووية

بكين- أ ش أ:

أعربت الصين عن أملها فى أن تستجيب كوريا الشمالية لنداء المجتمع الدولي بأن توقف أنشطتها النووية والصاروخية ذات الطبيعة العسكرية وأن تلتزم التزاما جادا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج، فى تصريح رسمى، حرص بلادها على تنمية علاقات حسن الجوار والصداقة مع كوريا الشمالية.

ودافعت هوا، فى تصريحها، عن الصين ضد الاتهامات الموجهة لها من بيونج يانج، والتى أوردها الإعلامى الرسمى الكورى الشمالى، بأنها كانت السبب، هى والولايات المتحدة معا، فى القرار الذى تبناه مجلس الأمن الدولى يوم 2 يونيو بفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.

وأوضحت هوا أن القرار 2356 اتخذ من قبل مجلس الأمن الدولي بشكل جماعى ليبرهن على إجماع المجتمع الدولي على معارضة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية ودعمه لجهود عدم الانتشار النووى.

وقالت هوا إن الصين، باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى وبلدا مسئولا فى المجتمع الدولى، فإنها ستظل دوما ملتزمة بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وبالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

هذا المحتوى من

Asha

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