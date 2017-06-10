مد أجل الحكم على 67 متهماً بقضية اغتيال النائب العام السابق لـ 17يونيو
مد أجل الحكم على 67 متهماً بقضية اغتيال النائب العام السابق لـ 17يونيو
10:35 ص السبت 10 يونيو 2017
كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 67 متهماً، بينهم 51 محبوسين -باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى جلسة 17يونيو الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال المداولة، مع استمرار حبس المتهمين.
وفي أواخر يونيو 2015، تم اغتيال بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.
والمتهم رقم 42، يدعى إسلام محمد السيد جمعة نوح، 25 عامًا، مندوب مبيعات، مقيم قرية شبرا العنب، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.
وجاءت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الخاص بالمتهم، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبانٍ وأملاك عامة، باستخدام عبوات مفرقعة، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، الاشتراك في أعمال نوعية مسلحة.
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