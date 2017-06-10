أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة -
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس» -
كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس -
نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​ -
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم لندن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم لندن

09:48 ص السبت 10 يونيو 2017

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم لندن

شرطيان بريطانيان في موقع اعتداء الثالث من حزيران/ي

(أ ف ب):

كشفت الشرطة البريطانية السبت أنّ الهجوم الذي ارتُكب في 3 يونيو في لندن كان يمكن أن يكون أكثر دمويًا، إذ انّ المهاجمين حاولوا استئجار شاحنة تزن 7،5 اطنان قبل أن يعودوا ويختاروا شاحنة أصغر حجماً.

ففي يوم الاعتداء، حاول أحد المعتدين، خرام بات، أن يحصل عبر الانترنت على شاحنة، غير أنّ "آلية دفع المال فشلت" حسبما أوضح دين هايدن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية.

وأوضح هايدن أنه لو تمكّن المعتدون من الحصول على شاحنة أكبر "لكانت عواقب الاعتداء أسوأ بكثير".

وتابع "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو لي أنّ خرام بات لجأ إلى الخطة باء التي أتاحت استئجار شاحنة أصغر حجما".

وعلى متن هذه الشاحنة الصغيرة تمكّن المعتدون الثلاثة من دهس عدد من المارة في وسط لندن، مخلّفين سبعة قتلى ونحو خمسين جريحا.

وقتلت الشرطة المعتدين الثلاثة، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء.

هذا المحتوى من

de77b62478.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن بساحة

    الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن بساحة "راسل" في لندن

    أخبار
  • تضاعف الاعتداءات ضد مسلمي لندن خمس مرات بعد هجوم لندن بريدج

    تضاعف الاعتداءات ضد مسلمي لندن خمس مرات بعد هجوم لندن بريدج

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

    الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

    أخبار
  • هجوما طهران:

    هجوما طهران: "المهاجمون إيرانيون جندهم تنظيم الدولة الإسلامية"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أمن السويس ينفي انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات بالمحافظة

    أمن السويس ينفي انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات بالمحافظةأخبار

  • الصين تلجأ لهذه الطريقة لمنع الغش في الامتحانات

    الصين تلجأ لهذه الطريقة لمنع الغش في الامتحاناتهو وهي

  • إنفوجراف| ترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في رمضان

    إنفوجراف| ترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في رمضانفنون

  • بالصور.. 3 أخطاء أثارت سخرية الجمهور من

    بالصور.. 3 أخطاء أثارت سخرية الجمهور من "كفر دلهاب"فنون

  • طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية

    طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفيةأخبار

  • سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعر

    سقوط وليد سليمان في مران الأهلي يصيب اللاعبين بالذعررياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين

بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة

بالمستند.. الثروة السمكية تتهم "بورسعيد" بردم أجزاء من بحيرة المنزلة