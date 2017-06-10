الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم لندن

(أ ف ب):

كشفت الشرطة البريطانية السبت أنّ الهجوم الذي ارتُكب في 3 يونيو في لندن كان يمكن أن يكون أكثر دمويًا، إذ انّ المهاجمين حاولوا استئجار شاحنة تزن 7،5 اطنان قبل أن يعودوا ويختاروا شاحنة أصغر حجماً.

ففي يوم الاعتداء، حاول أحد المعتدين، خرام بات، أن يحصل عبر الانترنت على شاحنة، غير أنّ "آلية دفع المال فشلت" حسبما أوضح دين هايدن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية.

وأوضح هايدن أنه لو تمكّن المعتدون من الحصول على شاحنة أكبر "لكانت عواقب الاعتداء أسوأ بكثير".

وتابع "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو لي أنّ خرام بات لجأ إلى الخطة باء التي أتاحت استئجار شاحنة أصغر حجما".

وعلى متن هذه الشاحنة الصغيرة تمكّن المعتدون الثلاثة من دهس عدد من المارة في وسط لندن، مخلّفين سبعة قتلى ونحو خمسين جريحا.

وقتلت الشرطة المعتدين الثلاثة، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء.