وفد برلماني رفيع يتجه لواشنطن لبحث إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية
وفد برلماني رفيع يتجه لواشنطن لبحث إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية
09:40 ص السبت 10 يونيو 2017
كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، وفد برلماني كبير برئاسة النائب أحمد سعيد - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وضم الوفد كل من جمال شيحة - رئيس لجنة التعليم، وأحمد السجينى - رئيس لجنة الإدارة المحلية، وسعد الجمال - رئيس لجنة الشؤون العربية، وبسنت فهمي - عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، وطارق رضوان وكريم درويش وكيلا لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي - أمين سر اللجنة، وعماد جاد عضو اللجنة، وآمنة نصير وداليا يوسف وسوزى رفلة، وذلك لعقد عدة لقاءات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي.
يجري الوفد البرلماني -في الزيارة التي تستمر أسبوع- عدة لقاءات موسعة مع قيادات بالكونجرس الأمريكي، بشأن عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وتعد الزيارة هى الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عدة أعوام، ومن المقرر أن تشهد الزيارة بحث سبل التعاون؛ خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.
وكان أحمد سعيد قال إن لجنة العلاقات الخارجية عقدت عددا من الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة الماضية، لإعداد الملفات التي سيتم طرحها للنقاش خلال الزيارة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين أيضا لتنظيم آلية الاستفادة من زيارة الرئيس السيسى لأمريكا.
وأضاف أن الزيارة هدفها تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين ومد جسور التواصل وعرض الملفات الاقتصادية والاستثمار والهجرة غير الشرعية، فضلا عن فضح إرهاب جماعة الإخوان في ظل سعيها للتأثير على أعضاء الكونجرس الأمريكي بعرض مغالطات عن مصر.
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