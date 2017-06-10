الأخبار المتوقعة اليوم السبت 10 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة..تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

القاهرة.. يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع رئيس هيئة الأوقاف ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية، لاستعراض ما توصلت إليه الهيئة بشأن استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات وإعلان حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.

موسكو.. يصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرجي لافروف لإجراء مباحثات حول الأزمة الحالية بين قطر والدول العربية، بجانب بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى" التي تضم مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، و3 متهمين آخرين، والمتضمنة اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.

القاهرة.. تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، ونجله أشرف، في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع.

القاهرة..تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث) و4 متهمين آخرين بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها.

القاهرة..توقع الهيئة القومية للأنفاق مع شركة (تاليس) الفرنسية، عقد ماكينات وبوابات تذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.