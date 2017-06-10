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فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

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فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

التحرير

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علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على قرار الدول العربية بمقاطعة قطر، قائلا: "قطر لن تتراجع عن مسارها من أول ضربة، وهي الآن تستوعب هذه الضربة وتلجأ إلى بعض الدول لمناصرتها مثل إيران".

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون روسيا ضمن الدول المدافعة عن قطر خلال الفترة القادمة.

وعن عدم اعتراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقرار الدول المقاطعة لقطر وتحذير بعض الجمعيات الخيرية، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الأمر كان متوقعا وسيم اعتدال المسار خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "سيكون هناك تخبط في الفترة القادمة لحين أن تأخذ الدول أجمعها قرارا موحدا تجاه قطر".

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التحرير

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