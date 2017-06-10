فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر أحمد رجب - وكيل نيابة قلين بكفر الشيخ، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد فياض مدير النيابة، والمستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بتشريح جثة المدعو "عبد الله عبد الستار عطية"، 38 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة مشرف، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.

كان اللواء سامح مسلم - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز شرطة قلين، بوصول إشارة من مستشفى قلين المركزي ، بوصول المتوفي المذكور، مصابًا بجرح في الرأس، ولقي مصرعه، أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

انتقل الرائد طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة قلين، وقوة من المركز، إلى مستشفى قلين المركزي، وبسؤال والدة المتوفي وتدعى "مايسة عبد

العزيز مشرف"، 65 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة مشرف، اتهمت المدعو "محمد على عبد العزيز مشرف"، 23 عامًا، إبن عمة نجلها المتوفي، بالتعدى

عليه بآلة حادة.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء إشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، عن نشوب خلاف بين المجني عليه، وإبن عمته، بسبب تشغيل ماكينة ري بأرضيهما الزراعية المجاورتين لبعضهما، ما أدى إلى تعدي القاتل عليه بآلة حادة على رأسه.

وألقى رئيس مباحث مركز شرطة قلين، القبض على المتهم، وأقر بصحة الواقعة، وما جاء من تحريات المباحث، فيما انتقل وكيل نيابة قلين إلى مشرحة

مستشفى كفر الشيخ العام، لمناظرة جثة المجنى عليه، عقب قرار النيابة بنقل الجثة إلى تلك المشرحة، لإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال، وجارى العرض على النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.