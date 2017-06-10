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السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

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مصراوي Masrawy

ترحب بتصريحات بشأن قطر

04:57 ص السبت 10 يونيو 2017

السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

الرياض - (د ب أ):

رحبت المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان ترامب طالب قطر بوقف تمويل الإرهاب بشكل سريع، مضيفًا -خلال مؤتمر صحفي الجمعة، بالبيت الأبيض- أن كل من كان في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب.

وتابع ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني، كلوس لوهانيس، أن قطر كانت تاريخيا ممولة للإرهاب، وقال إن تمويل قطر للإرهاب كان يحدث بدرجة كبيرة ، وأن ذلك يجب أن يتوقف.

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مصراوي Masrawy

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