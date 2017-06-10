صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم
04:36 ص السبت 10 يونيو 2017
نازحو الموصل (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
أعلنت القوات العراقية تطهير غالبية منطقة حي الزنجيلي في المدينة القديمة وسط الموصل، فيما أكدت إنهاء الاستعدادات لتحرير منطقتي تلعفر والحويجة من سيطرة تنظيم "داعش".
وواصلت القوات العراقية تأمين ممرات خروج المدنيين من الحي ومن المناطق التي تشهد اشتباكات بين القوات العراقية وبين مسلحي "داعش".
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة مجموعة من المدنيين أثناء ترك منازلهم بحي الزنجيلي، الجمعة، حيث يبحثون عن مأوى ربما يكون مجهول وخلفهم المدرعات العراقية التي تحاول تأمين خروجهم.
وقتل عدد كبير من المدنيين أنثاء تقدم القوات العراقية في مدينة الموصل لتحريرها من مسلحي التنظيم الذي يسيطر عليها منذ عام 2014.
وتمثل عمليات القتال الحالية جزء من معركة الموصل التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي لاستعادة المدينة.
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