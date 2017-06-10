العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قتل 15 شخصًا وأصيب أكثر من 20 آخرين من قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين لها في ريف حلب، وقتل 21 من مسلحي

"داعش" في العراق، واخترق زورق إسرائيلي مياه لبنان وتم الإعلان عن رصد إصابات بشلل الأطفال في سوريا.

1- عشرات القتلى والجرحى في ريف حلب

قصف جوي في حلب - أرشيفية

قتل 15 شخصًا وأصيب أكثر من 20 آخرين من قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين لها جراء تفجير عربة مفخخة في تجمع لهم

بريف حلب الشرقي.

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2- مقتل 21داعشيًا في العراق

قصف جوي - أرشيفية

قصف طيران التحالف الدولي عدة مواقع تابعة لتنظيم "داعش" بالعراق ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا من عناصر التنظيم بمحافظة

الأنبار.

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3- زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حربي إسرائيلي - أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا تابعًا لإسرائيل أقدم ما اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل

ولمسافة أقصاها 278 مترًا.

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4- مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في غزة

جنود إسرائيليين - أرشيفية

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع

غزة.

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5- تسجيل إصابات بشلل الأطفال في سوريا

طفل سوري - أرشيفية

أعلنت "المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال" التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بنوع من شلل

الأطفال في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

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