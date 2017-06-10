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«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

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«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» «برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

التحرير

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قال أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، إنه لا يشاهد التليفزيون مع أولاده بسبب الألفاظ الخارجة، مضيفا "وشي هيخضر ويحمر وهيكون الوضع محرج".

وأضاف مصطفى، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة، :"فيه ألفاظ في المسلسلات أول مرة أسمعها مش عارف بيجيبوها منين".

وتابع: "وزارة التضامن خصصت 10 ملايين جنيه للمسلسل الذي لا يوجد به صورة مدخن أو زجاجة خمر، ولكن لم تجد مسلسل واحد تمنحه الجائزة".

واستكمل: "الدراما التليفزيونية في إسفاف وإظهار النساء عاريات وخائنات ومنحلات، هو ده الاحتفال بشهر رمضان الكريم"، موضحا أن كل ساعة في مشاهدة التليفزيون تسلب 80% من إرادة المشاهد.

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