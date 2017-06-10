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وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

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وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

التحرير

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قال النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، مساء الجمعة، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء من 5 الى 7 سنوات، إن محدود الدخل سيتأثر بالهيكلة الجديدة للكهرباء.

أضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء.. والمواطن الغلبان يصرخ»، مشيرًا إلى أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه.

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أكد أنه «يجب أن يكون هناك دعم للشرائح الكهرباء التي يكون استخدامها ضعيف».

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التحرير

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