وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، مساء الجمعة، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء من 5 الى 7 سنوات، إن محدود الدخل سيتأثر بالهيكلة الجديدة للكهرباء.

أضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء.. والمواطن الغلبان يصرخ»، مشيرًا إلى أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه.

شاهد أيضا

أكد أنه «يجب أن يكون هناك دعم للشرائح الكهرباء التي يكون استخدامها ضعيف».