10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب، بينما صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحصار المفروض على قطر حاليا سيكون له آثار سلبية على المنطقة بأكملها، في حين نصحت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس ترامب بالنوم.

1 – ترامب: على قطر التوقف عن تمويل الإرهاب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قطر بوقف تمويل الإرهاب بشكل سريع، مضيفًا أن كل من كان في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب. وتابع ترامب أن قطر كانت تاريخيا ممولة للإرهاب، وقال إن تمويل قطر للإرهاب كان يحدث بدرجة كبيرة ، وأن ذلك يجب أن يتوقف فورا.

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2- وزير خارجية قطر: الحصار على قطر سيؤثر على المنطقة

وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني (أرشيفية)

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الحصار الحالي المفروض على قطر من جيرانها الخليجيين سيكون له آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

ويأتي تحذير آل ثاني بعد أيام من إعلان السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن وموريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق الحدود مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب في سوريا واليمن.

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3- تيليرسن: أزمة قطر تعرقل أعمالنا العسكرية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسن (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، إن واشنطن تؤكد دعمها لجهود هزيمة الإرهاب، مؤكدًا أن دول الخليج أقوى عندما تعمل معا.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن الأزمة الخليجية تعرقل التجارة والأعمال العسكرية الأميركية بشأن الحرب على "داعش". واستطرد وزير الخارجية الأمريكي: "الولايات المتحدة تدعم الوساطات مع أمير الكويت".

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4- عمر سيف غباش: دول الخليج فقدت الثقة في قطر

سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش (أرشيفية)

قال سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش إن دول الخليج فقدت كل ثقتها في قطر بل ووصلت إلى نقطة النهاية بشأن مناقشة كيف يمكن للأمور أن تتحسن.

وأكد غباش في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية ضرورة وضع نظام تحقق يضمن التزام قطر بأي صفقة مستقبلية بعدم رعاية الإرهاب أو تمويله.

وقال "انعدمت الثقة، لقد ذهبت هباء، لذلك، عندما يقول وزير الخارجية القطري: اسمعوا، نحن بحاجة لإجراء حوار، فقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة وهذا مجرد تصريح للاستهلاك الغربي".

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5- نانسي بيلوسي: ترامب في حاجة إلى النوم

زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (أرشيفية)

قالت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب يريد مزيدًا من النوم. واستشهدت بيلوسي بعادة ترامب في كتابة تدوينات على "تويتر" في الصباح الباكر، مثلما جاء في شهادة جيمس كومي، مدير الـ"إف بي آي" السابق أمام الكونجرس، الخميس، والتي قاد فيها إنه يعتقد أن ترامب عزله بسبب التحقيق الخاص بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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6- كيليتشدار أوغلو: تركيا تحولت إلى "سجن شبه مفتوح"

كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري يسار الوسط (أرشيفية)

تحولت تركيا إلى سجن شبه مفتوح حيث أصبحت الديمقراطية معلقة، حسبما قال رئيس كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان التركي للصحفيين في أنقرة، منتقدا سجن البرلمانيين والصحفيين والأكاديميين.

وقال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري يسار الوسط، " إذا تحولت تركيا إلى سجن مفتوح اليوم، وإذا حكمت بقوانين الطوارئ، فلا يمكن التحدث حينها عن الديمقراطية في تركيا ".

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7- تيريزا ماي: سأعمل مع "الأصدقاء والحلفاء"

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ ف ب)

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ"العمل مع الأصدقاء والحلفاء"، بعد حصولها على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تشكيل حكومة أقلية.

وقالت ماي للصحفيين، خارج داونينج ستريت، بعد وقت قصير من اجتماعها مع الملكة "ما تحتاجه البلاد أكثر من أي وقت مضى هو اليقين". وتعهدت بالعمل مع "الاصدقاء والحلفاء في الحزب الديمقراطي الوحدوي بشكل خاص".

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8- فرحات الحرشاني: نحقق في أنشطة قطرية مزعومة بتونس

وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني (أرشيفية)

تعهد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، بالتحقيق في المعلومات التي أدلى به العقيد في الجيش الليبي أحمد المسماري بشأن تدفق أموال قطرية عبر تحويلات بنكية بطرق غير قانونية.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين، إن القضاء سيفتح تحقيقا وسيقع التثبت فيما قيل، في إشارة إلى المعلومات المرتبطة بأنشطة استخباراتية قطرية في تونس وتحويلات مالية ضخمة في حسابات لأسماء قطرية بتونس. وقال الحرشاني "إذا كان لهذه الأمور تداعيات على أمن البلاد وامنها القومي فإننا سنتتبعها".

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9- متحدث البنتاجون: دور روسيا في جنوب سوريا كان "مفيدًا جدًا"

المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس (أرشيفية)

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن دور روسيا كان مفيد جدًا لخفض التوتر في جنوب سوريا. ولفتت إلى أن طائرة أمريكية تابعة للتحالف ضد الجهاديين أسقطت طائرة من دون طيار مرتبطة بالنظام السوري.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس إن الهدوء الذي نشهده اليوم يعود في شكل كبير إلى تدخلات روسيا في جنوب سوريا".

وأضاف: "الروس يحاولون الاتصال بالأطراف الآخرين الموالين للنظام والميليشيات الموالية لإيران، ويحاولون القيام بالمطلوب ومنع هؤلاء الأطراف من القيام بأعمال تزعزع الاستقرار.

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10 – خامنئي: اعتداءات ايران ستؤجج "الكراهية" لواشنطن والرياض

المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي (أرشيفية)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي أن الاعتداءات التي نفذها تنظيم داعش الأربعاء في طهران "لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية" لواشنطن والرياض، متحدثا بمناسبة مراسم تشييع ضحايا هذه الهجمات.

وقال خامنئي في رسالة تعزية إلى عائلات القتلى الـ17 جراء الاعتداءات إن "مثل هذه الأعمال لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية لحكومة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة مثل (الحكومة) السعودية".

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