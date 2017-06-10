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بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

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بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

التحرير

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أكد مصدر مُقرب من الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الاتحاد السكندري، أن مهاجم «زعيم الثغر»، أصبح قريبًا من التوقيع والانتقال رسميًا لنادي .

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن بلال نظير وكيل اللاعب عقد جلسة مع ، رئيس مجلس إدارة الزمالك، مساء الجمعة، وتم الاتفاق على كافة البنود و أكد رئيس القلعة البيضاء، أنه سيحصل على الاستغناء الخاص باللاعب، من نادي الاتحاد في خلال 48 ساعة.

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وأضاف المصدر خلال تصريحاته أن اللاعب أبدى رغبته في الإنتقال لنادي الزمالك، وأبلغها لمسئولي الاتحاد مؤكدًا في الوقت ذاته إن النادي الأهلي مازال متواجدًا في الصورة ويسعى لضم اللاعب والعنصر المادي هو من سيحسم الصفقة في النهاية.

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التحرير

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