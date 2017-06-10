بعد استقالته.. مرتضى منصور يزيل اسم «جد» عضو الزمالك

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أزال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لافتة باسم «زكي عثمان» نجم القلعة الببضاء الأسبق، بعدما قام «شريف منير حسن» عضو المجلس بالتقدم باستقالته، أول أمس الخميس، لأسباب غير معروفة.

ويعتبر «زكي عثمان» جد شريف منير، عضو المجلس المستقيل، وكانت حديقته مواجهة للمبنى الإجتماعي بالنادي.

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وكان شريف منير حسن، تقدم باستقالته أول أمس الخميس، لعلاء مقلد، المدير التنفيذي للنادي، والذي من المقرر أن يعرضها على المجلس وفي حالة الموافقة عليها سيتم إرسالها لوزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضية لإعتمادها رسميًا.