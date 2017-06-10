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كريمة: تبرع نجوم المجتمع علانية أفضل.. «ربنا يبارك في محمد رمضان»

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كريمة: تبرع نجوم المجتمع علانية أفضل.. «ربنا يبارك في محمد رمضان» كريمة: تبرع نجوم المجتمع علانية أفضل.. «ربنا يبارك في محمد رمضان»

التحرير

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مساء الجمعة، إن تبرع نجوم المجتمع علانية أفضل من كون ذلك سرًا، مفسرًا ذلك بكونهم قدوة لغيرهم.

وحول إعلان الفنان محمد رمضان، تبرعه بمليوني جنيه للمشاركة في مواجهة مرض السرطان؛ عقب كريمة: «بالعكس ده أفضل.. الراجل ده ربنا يبارك فيه، وجزاه الله خير، وخلف الله له، وهذا عمل يُحمد عليه منا، وإن شاء الله ربنا يتقبله قبول حسن».

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تابع العالم الأزهري، خلال برنامج «مكارم الأخلاق»، عبر فضائية «صدى البلد»: «محمد رمضان ربنا يبارك فيه ويُكثر من أمثاله، لعل الغير يقتدي به، ولنا في سيدنا أبو بكر الصديق أسوة، كان يُنفق في العلن ليكون قدوة لغيره».

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التحرير

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