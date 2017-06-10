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مركز الأزهر العالمي: سنتوسع في إنتاج البرامج الدينية

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مركز الأزهر العالمي: سنتوسع في إنتاج البرامج الدينية مركز الأزهر العالمي: سنتوسع في إنتاج البرامج الدينية

التحرير

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قال الشيخ تامر مطر، منسق مركز الأزهر العالمي للفتوى، مساء الجمعة، إن البرامج الدينية التي يُقدمها الأزهر حاليًا مثل «في حب الله»، يُمولها من خلال التعاقد مع شركات إنتاج خاصة، وإن هذه البرامج مُستمرة.

أضاف الأزهري، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، أن هذه البرامج الدينية التي تُخاطب الشباب، البعيدة عن الطريقة الكلاسيكية، تُعد فكرة مؤسسة الأزهر الشريف.

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وأكمل: «نُخاطب الشباب الذي يبتعد عن الطريقة الكلاسيكية حتى لا يَكونَ فريسة لتنظيم داعش الإرهابي وأخواته، نحن نعمل على تقديم الفكر الوسطي المستنير»، لافتًا إلى أن الأزهر سيتوسع العام القادم في إنتاج برامج دينية جديدة.

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التحرير

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