حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

خسرت حزب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أغلبيته المطلقة في البرلمان، بينما تعاملت شرطة لندن مع حادث طعن بالقرب من ساحة راسل بالعاصمة الإنجليزية، وصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار للبرلمان يجيز نشر قوات تركية بقطر، فيما استمرت التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

1 – حزب تيريزا ماي يخسر الأغلبية

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلل إلقاء خطابها عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية (أ ف ب)

خسر حزب المحافظين نحو 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعدا، مما يعني أن حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم يعد بإمكانهم الاحتفاظ بالغالبية المطلقة.

وكانت ماي تتمتع بغالبية من 17 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته وتأمل الحصول على تفويض أكبر حتى تخوض مفاوضات بريكست "متشدد" مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 19 يونيو، بعد عام على الاستفتاء الذي قضى بخروج البلاد من التكتل.

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2 – شرطة لندن تتعامل مع حادث طعن

قوات الشرطة في لندن (أرشيفية)

قالت شرطة لندن إنها تتعامل مع حادث طعن في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل بميدان روسيل. وأوضح متحدث باسم شرطة لندن أنه "تم استدعاء الشرطة بعد تقارير عن اشتباك عدد من الاشخاص يركبون دراجات نارية، وقد تجمعوا لإعلان الإضراب في محيط مركز برونزيك".

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3- تركيا تجيز إرسال قواتها إلى قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول الإخبارية. ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية إن أردوغان صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني الذي ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.

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4- مقتل ثلاثة جنود من قوة حفظ السلام في شمال مالي

جندي من قوات الأمم المتحدة في مالي (أ ف ب)

قتل ثلاثة جنود من قوة حفظ السلام في شمال شرق مالي، في هجوم مزدوج أوقع أيضا ثمانية جرحى، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وتابع البيان "أمس تعرض معسكر مينوسما في كيدال لاطلاق نار مكثف بالصواريخ وقذائف الهاون" ما أوقع خمسة جرحى من عناصر مينوسما". وأضاف البيان أن "المعلومات الأولية تفيد ان حوالى عشر قذائف من مختلف العيارات، قد استهدفت المعسكر"، موضحًا أن "بعض القذائف سقط في الأحياء المجاورة للمعسكر".

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5- كوريا الشمالية تختبر صواريخا قادرة على ضرب "أي سفينة معادية"

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية لعملية اختبار صاروخي

أشادت بيونج يانج الجمعة بإطلاق جيشها "بنجاح" نوعا جديدا من الصواريخ طراز ارض-بحر، قالت إنه قادر على ضرب "اي سفينة معادية" تمثل تهديدا عسكريا ضد كوريا الشمالية.

وحضر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج-اون عملية الإطلاق، وهو خامس اختبار للأسلحة في كوريا في شهر واحد، بحسب ما أعلنت الجمعة وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية.

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