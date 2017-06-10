بعد خروجه على «نقالة».. مدرب الأهلي يوضح حالة «وليد سليمان»

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة وليد سليمان، لاعب خط وسط الفريق، مطمئنة للغاية ولا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لإصابة بسيطة خلال المران.

وأضاف أيوب، إن سليمان تعرض لكدمة في الرقبة خلال كرة مشتركة في التقسيمة ، أدت لسقوطه على الأرض وتعرضه لحالة إغماء بسيطة.

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وأوضح المدرب العام للأهلي أن طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، قام بإجراء الإسعافات الأولية للاعب وإجراء فحص طبي له، للتأكد من سلامته، لافتًا إلى أنه فضل عدم استكمال اللاعب للمران حتى يحصل على قدر من الراحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.