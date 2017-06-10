ما هو البند الخامس لـ"الناتو" الذي أعلن ترامب الالتزام به؟

كتب - علاء المطيري:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ملتزمة بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي حول الدفاع المشترك، مضيفًا: "بالتأكيد نحن موجودون للحماية".

وكان مستشاري ترامب في مجالي الدفاع والأمن ضمّنوا خطابه المكتوب في بروكسل - الشهر الماضي - إشارة واضحة إلى بند الدفاع المشترك، لكنه شطبها قبل إلقاء الخطاب، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول مدى التزام أمريكا نحو الحلف، وتسبب في حالة من القلق بين شركائه الأوروبيين.

ووفقًا لمعاهدة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في أبريل 1949 والمعروفة بـ"معاهدة واشنطن" ينص البند الخامس على أن الاعتداء على أي دولة في الحلف يمثل اعتداءً على كل الدول الأعضاء ويوجب على الدول الأخرى مساعدتها في التصدي للهجمات؛ ويظل هذا الالتزام راسخًا وملزمًا ضمن اتفاقية للدفع المشترك.

وتم صياغة الروابط السياسية والعسكرية بين أوروبا وأمريكا الشمالية في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ نشأته، وتنص على أن أمن الدول الأعضاء في الحلف على ضفتي الأطلسي غير قابل للتجزئة؛ وأن العمل المشترك بينها يقوم على أساس التضامن والأهداف المشتركة وتقاسم عادل للأعباء، وفقًا لموقع الحلف.

وكان ترامب طالب الدول الأعضاء في الحلف برفع حجم الإنفاق الدفاعي لها ودفع التزاماتها المالية للحلف.

وفي وقت سابق صرح ترامب أن حلف "الناتو" عفى عليه الزمن؛ وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل الحلف بعدما أصبح ترامب رئيسًا لأمريكا.