بالصور.. كاهن كنيسة دكرنس يشارك في افتتاح مسجد بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

شارك القمص، روفائيل، كاهن كنيسة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بصلاة العصر، اليوم الجمعة، في مسجد الصالحين بقرية ميت فارس، خلال افتتاح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الإقليم، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة للمسجد، والذي أقيم على مساحة 400 متر، بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأصر كاهن الكنيسة، الذي شارك في افتتاح المسجد، على التواجد والوقوف بالصف الأول بجانب محافظ الدقهلية، أثناء أداء صلاة العصر، ابتهاجًا بافتتاح المسجد.

وأكد القمص روفائيل، أن الرب واحد، وأن قبة المسجد تشير إلى أننا نعبد إلهًا واحدًا، مشيرًا إلى أن تواجده اليوم يعد تأكيدًا على عمق الأخوة بين المسلمين والأقباط، وأن مصدر الأديان كلها واحد.

من جهته، قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية: "إن مصر هي البلد الوحيد الذي تجد فيه روح شديدة التعانق للوحدة الوطنية، انعكست فيما رآه من حضور لكاهن الكنيسة ليشارك في افتتاح المسجد ويفرح مع المسلمين لافتتاح (بيت من بيوت الله)".

وأكد الشعراوي، أن حضور الكاهن يبعث برسالة للعالم أجمع، مفادها أننا جميعًا شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد.

كان محافظ الدقهلية، افتتح مسجد الصالحين بعزبة الباشا بقرية ميت فارس، بمركز بني عبيد، بحضور الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، ورمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي عبد الرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد المنسي، وكيل وزارة الزراعة، وعاطف فؤاد، نائب رئيس مركز بنى عبيد.

وأوضح الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن بناء المساجد ودور العبادة من الطاعات والقربات إلى الله، مشيدًا بدور القائمين على مثل هذه الأعمال الخيرية، مشددًا على أهمية العناية بالمساجد ونظافتها وطهارتها لأنها بيوت الله في الأرض.