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ترامب يُكذب المدير السابق لـ "إف بي أي" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

يُكذب المدير السابق لـ "إف بي أي" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

11:49 م الجمعة 09 يونيو 2017

واشنطن - (أ ف ب):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي أي" جيمس كومي، بالكذب تحت القسم في شهادته أمام مجلس الشيوخ حين قال إن الرئيس طلب منه وقف التحقيق بشأن أحد مستشاريه، مؤكدًا بالمقابل استعداده شخصيًا للإدلاء بشهادة تحت القسم.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "صراحة، جيمس كومي أكد الكثير من الأمور التي قلتها، لكنّ بعض الأمور التي قالها لم تكن صحيحة بكل بساطة".

وأضاف أن ما أدلى به كومي يثبت أنه ما من تواطؤ ولا إعاقة للعدالة من جانبه في التحقيق الفدرالي الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

كما اتهم الرئيس الأمريكي كومي بأنه سرّب معلومات سرية بعدما اعترف الأخير في شهادته أمام مجلس الشيوخ، الخميس، بأنه سرّب بشكل غير مباشر إلى الصحافة مذكرة كتبها عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس.

وكومي الذي أقاله ترامب في 9 مايو أكد، هذا الأسبوع، أن الرئيس طلب منه وقف التحقيق بشأن مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين في إطار قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشدد ترامب على أنه مستعد 100 % للإدلاء بشهادة تحت القسم ولاسيما أمام المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

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مصراوي Masrawy

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