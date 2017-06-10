الأمم المتحدة تشكو صعوبة تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة بسوريا
الأمم المتحدة تشكو صعوبة تسليم المساعدات للمناطق المحاصرة بسوريا
11:47 م الجمعة 09 يونيو 2017
نيويورك - (أ ش أ)
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة إن المنظمة لم تستطع خلال الأسبوعين الأخيرين تسليم المساعدات الإنسانية في المدن السورية المحاصرة والمناطق الوعرة.
وأوضح المكتب الأممي، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن آخر قافلة مساعدات إنسانية تمكنت الأمم المتحدة من إيصالها كانت في 22 مايو السابق.
وأشار المكتب الأممي إلى أن عدد القوافل الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي كان 18 قافلة بينما وصل عدد القوافل في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 50 قافلة.
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبرايين قد صرح في شهري أبريل ومايو من هذا العام بأن المنظمة الدولية لم تتمكن من إيصال مساعدات إنسانية لسكان المناطق المحاصرة في سوريا سوى لـ 267 ألف شخص من أصل مليون شملتهم خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في سوريا خلال الفترة ذاتها.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
150 ألف طفل لا يمكنهم الذهاب إلى مدارسهم بسبب العنف في الكونغو
-
استئناف مفاوضات اعادة توحيد قبرص في 28 يونيو بجنيف
-
مقتل ثلاثة جنود من قوة حفظ السلام في شمال مالي
-
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المدنيين في الرقة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الجنيه المصري يصعد 19 قرشا أمام شراء الريال القطري بعد مقاطعة الدوحةأخبار
-
وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطرأخبار
-
لماذا وضعت 4 دول عربية 59 فردًا و12 كيانًا مرتبطين بقطر على قائمةأخبار
-
بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"أخبار
-
مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابيةأخبار
-
بعد قطع العلاقات.. مصريون في قطر يبحثون عن تذكرة عودة "بسعر معقول"أخبار