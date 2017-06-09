بكري: لا حل للأزمة إلا بتغيير سلمي للنظام القطري

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الجمعة، إن نظام الأمير القطري تميم بن حمد، سقطت ورقته، بعدما خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وطالب قطر بالتوقف عن دعم الأنظمة الإرهابية.

أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الأنظمة العربية اتخذت قرارات جادة وقررت التحرك لوقف دعم الإرهابيين وذلك عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر القمة العربية.

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أشار إلى أن المجتمع الدولي سيشهد تغيرات خلال الفترة المقبلة بشأن النظام القطري، مؤكدًا أنه لا حل للأزمة إلا بتغيير سلمي للنظام في قطر.