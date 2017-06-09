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الكهرباء: زيادة الأسعار ستكون في حدود ضيقة

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الكهرباء: زيادة الأسعار ستكون في حدود ضيقة الكهرباء: زيادة الأسعار ستكون في حدود ضيقة

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مساء الجمعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا من 5 سنوات إلى 7 سنوات، قيد الدراسة، لافتًا إلى أن «الهدف هو رفع العبء عن المواطنين».

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه بعد تحرير سعر صرف العملة (تعويم الجنيه)، أصبح من الصعب أن تتحمل الدولة الدعم الكامل للكهرباء، مستكملًا: «كلنا في مركب واحدة.. وهيكلة الكهرباء سيكون في حدود ضيقة».

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وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم مراعاة الشرائح محدودة الدخل في الخطوة القادمة التي يتم فيها تحريك الأسعار.

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التحرير

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