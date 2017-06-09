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طبيب الأهلي يوضح موقف السولية من «ودية الإنتاج»

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طبيب الأهلي يوضح موقف السولية من «ودية الإنتاج» طبيب الأهلي يوضح موقف السولية من «ودية الإنتاج»

التحرير

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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود، غياب عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق عن ودية الإنتاج الحربي، غدًا السبت بسبب الإصابة في منشأ العضلة الضامة.

وكان السولية غاب عن مران فريقه مساء اليوم الجمعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الخميس وغادر بسببها التدريبات الجماعية.

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ويلاقي الأهلي فريق الإنتاج الحربي وديًا مساء غدٍ السبت على ملعب السلام، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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